بإطلالة غريبة وغير تقليديه.. نيكولا معوض وزوجتة على ريد كاربت الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تألق الثنائي نيكولا معوض وزوجته على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

مرتدي فيست وبنطلون مخطط بالأبيض والأسود، وقميص باللون الأبيض.

وتألقت زوجتة بفستان قصير منفوش باللونين الفضي والأسود، وحذاء كعب عالي باللون الأسود

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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