رقص وأناقة.. إطلالة ساحرة لـ لبلبة على ريد كاربت اليوم الرابع لمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

إطلالة عفوية ظهرت بها الفنانة الكبيرة لبلبة بالرقص على الـ "ريد كاربت" خلال المشاركة في فعالياتاليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت لبلبة مرتدية فستان أسود لامع قصير بصيحة الثمانينات، ذو أكمام طويلة وبقصة مفتوحة على الصدر، وأضفت للإطلالة أناقة بارتداء قرطين متدليين من أذنيها.

وكعادتها اعتمدت تسريحة الشعر القصير، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا قويًا.

كان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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