مهرجان الجونة..ثراء جبيل بإطلالة ملفتة وجريئة في رابع أيام مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير علاء أحمد

طلت الفنانة ثراء جبيل السجادة الحمراء في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وارتدت فستان باللون الأسود مزود بأكمام طويلة وبفتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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