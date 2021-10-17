مهرجان الجونة.. أحمد داوود وعلا رشدي يتألقان في رابع أيام الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير علاء أحمد

طلت الفنانة علا رشدي برفة زوجها الفنان أحمد داوود السجادة الحمراء في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وارتدت جامبسوت كت باللون البينك، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البينك وحذاء باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

وارتدى زوجها أحمد داوود بليزر باللون الرصاصي ونسق أسفله تيشرت وبنطلون وحذاء باللون الأسود.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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