جيب قصير.. تارا عماد تتألق على السجادة الحمراء في الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تألقت الفنانة تارا عماد بإطلالة مختلفة على السجادة الحمراء، مرتدية جيب فوق الركبة، وتوب باللون الأزرق الغامق مزود بجيوب عند الصدر.

كما اعتمدت تسريحة الشعر الملموم والمرفوع، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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