بفستان جرئ من الجلد.. سارة عبد الرحمن تتألق في رابع أيام مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

طلت الفنانة سارة عبد الرحمن بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وارتدت فستان قصير فوق الركبة باللون الأحمر بقصة الكب، ونسقت مع الإطلالة حذاء وكلاتش بنفس لون الفستان.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الكعكه.

وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

ستايلوتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة

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