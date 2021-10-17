ملابس تشبه الروب.. ياسمين صبري في أحدث ظهور لها لـ الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير أحدث جلسة تصوير لها قبل توجهها إلى "ريد كاربت" اليوم الرابع من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت ياسمين مرتدية كارديجان من الستان المشجر بالورود، بصيحة تشبه "الروب".

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الكتفين، كما اعتمدت مكياجًا ناعمًا.

كان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة

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