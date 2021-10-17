زينب غريب تظهر بإطلالة "صغيرة على الحب" في اليوم الرابع من مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة الشابة زينب غريب على "ريد كاربت" اليوم الرابع من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة عفوية.

وظهرت زينب مرتدية فستان بسيط قصير بقصة الكت أشبه بفساتين الأطفال، وجاء الفستان جريئًا حيث كان كاشقا لساقيها.

واعتمدت تسريحة الشعر القصير، كما اختارت أن تضع مكياجا بألوان هادئة

كان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة

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