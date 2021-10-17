بقصة جريئة.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في رابع أيام مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير علاء أحمد

تألقت الفنانة رانيا يوسف السجادة الحمراء في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وارتدت فستان كت باللون الأسود منفوش من أسفل، نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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