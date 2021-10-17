«هل سمعت عن الأزياء المستدامة؟».. إليك أبرز منتجاتها لعام 2021

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

من المؤكد أن الرجال يبحثون عما هو جديد في عالم الموضة من فترة إلى أخرى، لكن الجميع من المفترض ألا يكونوا مساهمين في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، فوفقًا لدراسة سابقة أجريت عام 2018 ونشرت في دورية «Quantis» فإن الملابس المستدامة هي الحل الأمثل إذ تسببت صناعات الملابس والأحذية العالميّة حوالي 8% من انبعاثات الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم.

ويمكنك الآن أن تساهم في مواجهة هذه الظاهرة بارتداء نوع جديد من الملابس يواكب الحداثة وهي «الأزياء المستدامة» التي ستجعل خزانتك مليئة بمنتجات ذات جودة صديقة للبيئة، وغير مصنوعة من مواد مستنفذة لها أوسريعة التلف.

وتعتبر هذه المنتجات من أبرز الأزياء المستدامة لعام 2021 والتي تواكب الموضة، وهي مجموعة مميزة تدعم الاستدامة وتحافظ على البيئة نصح بها موقع «thegoodtrade» ومنها:

أحذية «أولوكاي»

يعتبر هذا المنتج مريح جدًا وتحرص علامة «أولوكاي» الأمريكية على تقديم منتجات متعددة من «الأحذية والصنادل» الصديقة للبيئة وتعتمد مجموعة «Fair Trade» التي تقدمها العلامة التجارية ضمن منتجاتها من الألياف العضوية ومواد طبيعية بشكل كامل، حتى تساعد في المسؤولية المجتمعية وتقدم لك منتج مريح لقدميك.

قمصان «تريال بولو»

بدأت علامة «تريال بولو» في تصنيع القطع المعتمدة من الأزياء المستدامة وهي مجموعة من قمصان البولو الرائجة بين الرجال باسم «Fair Trade»، واعتمدت على القطن العضوي ونسيج ألياف السيليلوز الّتي تستخرج من لبّ الخشب بوساطة مذيبات عضويّة صديقة للبيئة مع القنب الّذي حُظِرت زراعته لأغراض تجاريّة فيدراليًّا منذ ما يقرب من 50 عامًا في الولايات المتّحدة.

الشورتات القصيرة وملابس السباحة

تقدم علامة «أوترنون» تصميمات مختلفة من الشورتات القصيرة وملابس السباحة الرجالية من خلال خط أزياء جديد لمنتجات تحافظ على البيئة، وهي مصنوعة من صوف «ميرينو» الأسترالي الطبيعي وتسمّى «وولارو».

نظارات «SOLO Eyewear»

وبارتدائك النظارة صديقة للبيئة من ماركة «سولو» ستشعر بالأناقة والطبيعة فهي مصنوعة من الخيزران والبلاستيك المعاد تدويره، مما يوفر كميات ضخمة من البلاستيك الجديد من الإنتاج كلّ عام، حتى حمّالات النّظّارات الشّمسيّة المصنوعة بعناية.