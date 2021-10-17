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طرق مختلفة لتحضير الستيك في المنزل.. مكسيكي أو بصوص الهليون

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

06:00 م | الأحد 17 أكتوبر 2021

طريقة عمل ستيك

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل ستيك مكسيكي، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة، على مائدة الغداء فهو من الوجبات الشهية التي يرغب الكثيرون في تناولها، لما لها من مذاق جيد. 

مقادير عمل ستيك مكسيكي

ستيك شرائح 

خل بلسميك 

ملح 

فلفل 

فلفل ألوان 

بصل 

زيت زيتون 

بابريكا 

طريقة عمل ستيك مكسيكى

قطعي البصل شرائح و كذلك اللحم، و تشوح في زيت زيتون.

ضيفى البابريكا مع ملح وفلفل و استمري في التقليب.

ضيفى الفلفل الألوان شرائح ويقلبوًا جيدًا.

ضيفى الخل البلسميك واتركيه حتى تنضج اللحم تمامًا ثم يقدم بالهنا.

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ستيك بصوص الهليون مع الوصابي

وفي طريقة أخرى لتحضير السيتك عرض الشيف عماد الخشت، طريقة عمل ستيك بصوص الهليون مع الوصابي، وذلك من خلال برنامجه «طبخة ونص» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، من الطرق المختلفة أيضًا لتحضير الستيك.

مقادير عمل ستيك بصوص الهليون مع الوصابي

قطعة لحم 

جرام فيليه 

1 ملعقة زيت سمسم 

نصف ملعقة صغيرة ملح 

رشة فلفل 

للصوص:

8 عيدان هليون 

2 ملعقة صغيرة وصابي 

صفار بيض 

كوب لبن 

ملعقة صغيرة ملح 

ربع ملعقة صغيرة سكر 

نصف كوب كريمة لباني 

ملعقة زيت نباتي 

للتقديم:

بطاطا مشوية بيوريه 

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طريقة عمل ستيك بصوص الهليون مع الوصابي

للستيك:

تشوح اللحم في ملعقة زيت وملعقة زبدة حتى منتصف التسوية المطلوبة.

يضاف إليها الصوص وتكتمل التسوية المطلوبة.

ترفع اللحم على صحن وتترك خمس دقائق.

تغرف اللحم ويعاد تسخين الصوص مع الهليون ويضاف مع اللحم. 

للصوص:

يقطع الجزء القاسي من الهليون ويضاف إلى اللبن ثم يضرب في الخلاط حتى يسيل ثم يصفى

يضرب صفار البيض مع اللبن المصفى والملح والسكر والوصابي

يرفع مزيج اللبن على النار في حمام مائي ويقلب حتى يغلظ قوام الصوص

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تضاف الكريمة رويدًا وتقلب حتى تفور ثم يترك الصوص في مكان دافئ لحين الاستخدام.

يشوح الجزء الأخضر من باقي العيدان في قليل من الزبد ليقدم مع اللحم.

ترفع اللحم مع قليل من الصوص على نار متوسطة، لاكتمال التسوية ثم تغرف ويضاف الصوص. 

يقدم الهليون فوق اللحم أو بجانبه مع البطاطا المهروسة والقشدة الحامضة​.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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