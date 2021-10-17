شروط ملكة جمال الأناقة 2022.. بينها غير متزوجة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أعلن محمود نجاح، رئيس مسابقة ملكة جمال الأناقة، عن شروط التقديم للمسابقة، للفتيات اللاتي تقع أعمارهن بين 17 وحتى 28 عاما، للفوز باللقب هذا العام 2022، في إطار المسابقات التي تهتم بإبراز جمال وأناقة الفتيات المصريات، خاصة ممن يتمتعن بجمال خاص، ومختلف، مع الاهتمام بالفكر والثقافة والعمل الخيري.

وشارك «نجاح» بشروط المسابقة عبر الصفحة الرسمية، للمسابقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وجاءت الشروط على النحو التالي:

1- ألا يكون الطول أقل من 165 سم.

2- أن يكون الوزن مناسبا للارتفاع وفقًا للمعايير الدولية.

3- أن يتراوح عمر المتسابقات من 17 إلى 28 سنة.

4- شرط الحضور على المؤهل العالي، فيكون طالبا جامعيا أو يدرس بالمدارس الدولية.

5 - تتمتع المتسابقات بحسن المظهر، واللباقة.

6 - أن يكون المتسابقات محترفات في اللغة الإنجليزية.

7 - يشترط نشاط المتسابقات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

8 - يجب أن يكون للمتسابقات مشروع تسعى لتنفيذه، لخدمة المجتمع مثل العمل الخيري.

9 - أن يكون لديها مشروع يسعى للنهوض بمصر والسياحة.

10 - غير متزوجة

تفاصيل مسابقة ملكة جمال الأناقة

وأشار محمود نجاح، مؤسس مسابقة، ملكة جمال الأناقة «miss elegant Egypt» لـ«هُن» عن تفاصيل المسابقة، المقرر انطلاقها مؤخرًا، إنها تقوم على تنشيط السياحة الداخلية للبلاد، من خلال تقديم المتسابقات أفكارا لمشروعات تنمي السياحة، فضلًا عن المشروعات الحملات الخيرية لخدمة المجتمع وأفراده.

وأكد «نجاح» أن كل متسابقة يشترط عليها تصوير مقطع بمكان سياحي، أو ساحلي لترويج السياحة المصرية.

وأوضح رئيس المسابقة أن المتسابقات خلال فترة المسابقة يخضعن لتمارين رياضية، ويقمن ببعض الزيارات للمستشفيات المجانية لدعم المرضى.

ملكة جمال الأناقة 2021

وتوجت شدا حسام صاحبة الـ17 عامًا بلقب ملكة جمال الأناقة 2021 Miss elegant، بينما اختيرت يوستينا وجدي وصيفة ثانية ومنة الله عبد الباسط الوصيفة الثالثة وآلاء محمد الوصيفة الرابعة.