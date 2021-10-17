حفل زفاف ابن برنارد أرنو ثالث أغنى رجل في العالم (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حفل زفاف ابن الملياردير برنارد أرنو ثالث أغنى رجل في العالم، واحد من أهم الأحداث عالميًا في الوقت الحالي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، إذ أن ألكسندر أرنو البالغ من العمر 29عامًا، هو نائب الرئيس التنفيذي لعلامة LVMH التجاريه، بعد أن عمل رئيسًا سابقًا لشركة Rimowa، وهى شركة تصنيع حقائب عالية الجودة.

تفاصيل زفاف ابن برنارد أرنو ثالث أغنى رجل في العالم

عروسة ابن الملياردير برنارد أرنو، هي مؤسسة العلامة التجارية الفرنسيه D'Estrée، والتي تصنع الإكسسوارات والأزياء الراقية، بالإضافة إلى القبعات والمجوهرات، وبدت العروس في حفل الزفاف، قمة جمالها بارتدائها فستان زفاف أبيض بتصميم عالي الرقبة، وتفاصيل من الدانتيل مستوحي من الطراز القديم، تصميم جي دابليو أندرسون وشعرها مربوط من الخلف بينما تمسك باقة من الزهور الكريمية، وكان حفل الزفاف أسطوريًا.

وشارك العروسان صورًا من حفل زفافهما على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كتب ألكسندر:«دخلت حياتي في عام 1998، والآن اصبحنا زوجين».

أما عش الزوجية، فهي قلعة عمرها 150عامًا في شمال غرب سان إيميليون في بوردو بفرنسا، والتي كانت مملوكة لعائلة الملياردير منذ عام 1998، ويتملك أيضًا منزلاً في منطقة Les PARC's de Saint-Tropez المرموقة.

ولديه أيضًا يختًا فاخراً تبلغ تكلفته 150مليون دولار والذي يبلغ طوله 101.5 مترًا، ويحمل 20 راكبًا ويضم سينما وجاكوزي في الهواء الطلق.

أما جيرالدين درست في سنترال سانت مارتينز بلندن قبل أن تعود إلى باريس في عام 2015 لتؤسس ديستري، التي تصنع إكسسوارات وأزياء راقية، بما في ذلك القبعات والمجوهرات.

وعن والد الكسندر فهو أرنو الذي ولد في فرنسا في عالم الأعمال وبدأ حياته المهنية المربحة في مجال الرفاهية في عام 1971، إذ عمل في شركة العقارات العائلية Ferret-Savinel.

تمت ترقيته إلى منصب رئيس مجلس الإدارة في عام 1978، وظل في هذا المنصب حتى عام 1984 عندما جرى تكليفه بإعادة هيكلة شركة Financière Agache القابضة.

ضمن هذا المنصب، وضع الأب لخمسة أطفال استراتيجية لتطوير العلامات التجارية الفاخرة الرائدة، والاستحواذ على كريستيان ديور، كرئيس حربة للأعمال الجديدة.