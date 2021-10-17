أسماء فساتين الفنانات في مهرجان الجونة.. «مش بدل رقص ولا ملابس نوم» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي من كل عام، هو فرصة لصُناع ونُقاد السينما، للحديث عن أبرز الأفلام القصيرة والطويلة المشاركة بالمهرجان، وفرصة أيضا لمصممي وخبراء الموضة والأزياء، للحديث عن إطلالات النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، الذين يشعلون أجواء المهرجان بأحدث صيحات الموضة، وأكثرها جدلًا، وعلى الرغم من إشادة الكثير من الجمهور والمتابعين بإطلالات الفنانات، إلا أن الأمر لا يسلم من الانتقادات اللاذعة، خاصة ممن لم يدرك أسماء تصميمات وموديلات الفساتين، ليصفها على الفور بـ «بدلة رقص»، أو «ملابس النوم».

ويرصد «هُن» في السطور التالية، أسماء أبرز موديلات إطلالات مهرجان الجونة، وفقًا لما ذكرته الاستايلست وخبيرة الموضة شيماء الحسيني.

أسماء فساتين سواريه الفنانات في الجونة

ميرميد

«ميرميد» هي الفساتين التي تأخذ شكل قوام الجسم، والتي تأتي غالبًا إما بنقوشات ملونة، كإطلالة الفنانة دينا الشربيني في أول وثالث أيام الدورة الخامسة للمهرجان، أو مرصعة بالفصوص اللامعة كإطلالة الفنانة سمية الخشاب باليوم الأول من المهرجان، أو سادة وبسيط مثلما تألقت به الفنانة التونسية درة في اليوم الأول.

المنفوش

أما «المنفوش»، فهي الفساتين التي تأتي منفوشة للغاية من الجزء الأسفل منها، وكان على رأسها إطلالة الفنانة درة في اليوم الثاني من المهرجان، وبشرى وشيرين رضا في اليوم الأول من المهرجان.

جراند سواريه

وهي الفساتين التي تحمل تفاصيل متعددة، وتجمع بين المرصعة والمنفوشة، أو السواريه والميرميد، والتي تظهر بها عادة الفنانة داليا البحيري، خاصة إنها تفضل الإطلالات ذات التفاصيل المتعددة.

كوكتيل

وهي التصميمات البعيدة عن السواريه، وتصلح للسهرات الهادئة، وغالبًا ما تُصنع من الحرير أو الستان، كإطلالة الفنانة يسرا باليوم الثاني، والإعلامية إنجي علي باليوم الأول.