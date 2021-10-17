سعر فستان منى زكي الفضي في الجونة.. تصميم مقتبس من دار أزياء عالمية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعد مني زكي من أكثر الفنانات أناقة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، فبعد أن خطفت الأنظار في اليومين الأولين من المهرجان، اختارت تصميماً شبابياً من دار أزياء يسرا البرقوقي، وهو شورت قصير فضي مع توب من اللون نفسه بقصة الكروسية، ورداء كتفين بنمط السترة بشراشيب، وارتدت أيضاً حذاء بكعب عالي مزين بإكسسوارات ومرصع بأحجار السواروفسكي وحقيبة يد حمراء.

تفاصيل فستان منى زكي

وقد تعمدت مني زكي الظهور، في مهرجان الجونة السينمائي، بمكياج ناعم من شريف طانيوس غلبت عليه الظلال الترابية والبرونزية الدافئة مع كحل مائي أسود فوق العين، مما تناسب مع لون فستانها وأبرز جمال ملامحها، وتعمدت أيضًا أن تظهر بتصفيف شعر مصقول على شكل ذيل حصان.

وبدأت مصممة الأزياء يسرا البرقوقي والتي صممت ذالك الفستان لمني زكي، عملها بالموضة في وقت مبكر عندما كان عمرها خمس سنوات مع والدتها، ومنذ ذالك الوقت وهي تنسق الألوان وتعشق الموضة والتصميم، وعلى الرغم من دراستها للموارد البشرية في الجامعة الأمريكية في القاهرة لم تتخل عن شغفها بالموضة، فالتحقق بأكاديمية الأزياء الإيطالية في القاهرة.

وتميزت يسرا البرقوقي في الموضة، بابتكار قطع خاصة فريدة من نوعها، أهمها تشكيلة خريف وشتاء 2020 The Glow المكونة من 7 قطع مستوحاة من بريق التسعينات الميتالك والأقمشة اللامعة.

تصميم مستوحى من دار أزياء عالمية

واستوحت «البرقوقي» تصميم فستان منى زكي من براند عالمية يطلق عليها BALMAIN، والتي تعرض فستاناً مشابهاً لفستان الفنانة مصنوعاً من خامة البوليستر بنسبة 96%، وهو عبارة عن فستان مزين بالفضي مع إضافة أكمام مكونة من «الشراشيب» بنفس لون الفستان.

سعر فستان منى زكي

وبحسب الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأزياء BALMAIN، فإن سعر فستان منى زكي يبلغ 2,490 يورو، أي ما يعادل 45 ألفا و405 جنيه مصري.