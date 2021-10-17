من هي صاحبة الإطلالة الأجرأ في اليوم الثالث لـ الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

استطاعت نجمات الفن خطف الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهم اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ.

وفي الصفحات التالية، نستعرض لكم أجرأ إطلالة أثارت الجدل في اليوم الثالث، كما أوضحت مصممة الأزياء زيزي الشوربجي.

ذكرت مصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة دينا الشربيني هي التي تستحق هذا اللقب في اليوم الثالث من مهرجان الجونة.

ولفتت الفنانة دينا الشربيني الأنظار على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السنيمائي بفستان جريء متعدد الألوان، بفتحات على منطقة البطن، وبقصة كاش مايوة، وفتحة جريئة بطول الساق، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وقالت زينب لـ"الخليج 365"، إن إطلالة الفنانة دينا الشربيني غير مناسبة للمهرجان ولكنها تناسب البحر.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.