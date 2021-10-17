اعتاد خطف الأنظار بملابسه الغريبة.. 5 إطلالات لـ أبو الروس استفز بها الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تصدر اسم الفنان حسن أبو الروس، "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، بعد ظهوره الملفت مع الفنانة دينا الشربيني.

وخطف الثنائي الأنظار بظهورهما معًا على "الريد كاربت" في حفل الافتتاح بإطلالة غريبة، إضافة إلى "البوستر الدعائي" لهما بأغنية "فلتت مني".

وعلى الرغم من أن مشاركة "أبو الروس" في مهرجان الجونة لم تتعد دورتين، إلا أنه دائما ما يتعمد الظهور بإطلالات غريبة يخطف بها الأنظار، يستعرضها "الخليج 365" في هذا التقرير.

نظارة شمسية

ظهر أبو الروس، في افتتاح الدورة الحالية لمهرجان الجونة، مرتديًا نظارة شمسية، ما أثار استنكار الجمهور، خاصة وأن المهرجان يقام ليلًا، وارتدى بدلة متعددة الألوان، ونسق أسفلها قميص باللون الأسود ونسق مع إطلالته حذاء ونظارة شمس بنفس اللون.

بوستر غريب

وتزامنًا مع الدورة، ظهر أبو الروس بجانب دينا الشربيني في البوستر الدعائي لأغنيتهما الجديدة "فلتت مني"، مرتديًا تي شيرت وبنطلون، بالألوان الأبيض والموف والأحمر، وانتعل حذاء رياضيا ملونا بنفس ألوان ملابسه.

بدلة مكسيكي في افتتاح دورة العام الماضي

في الدورة الرابعة العام الماضي، ظهر أبو الروس بإطلالة غريبة أخرى، في الافتتاح، مرتديا بدلة ذات طابع مكسيكي، وقبعة تشبه رعاة البقر وجاكيت مزركش بنقوش مختلفة.

بدلة باللون الأحمر في ختام دورة العام الماضي

وفي ختام دورة العام الماضي، ارتدى بدلة باللون الأحمر، مع قميص وبنطلون بنفس اللون، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

بدلة كحلي مع منى الشاذلي

وفي إحدى لقاءاته مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، ارتدى حسن بدلة باللون الكحلي مزينة بالتطريزات، ونسق أسفلها تي شيرت باللون الأسود، وبنطلون جينز باللون الغامق، كما انتعل حذاء باللون الأسود، وارتدى اكسسورات مكونة من سلسلة، وخاتم، إضافة إلى ساعة يد، وقبعة باللون الأسود، ونظارة شمسية.