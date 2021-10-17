حكاية فستان من الجونة.. صاحبته تعرضت للتنمر وشركة استغلت الإطلالة في الدعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

تصوير_علاء أحمد

يهتم الجماهير المحبة للسينما والفن بمتابعة الموضة وأزياء نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي.

وأثارت الفنانة أروى جودة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد ظهورها بإطلالة جريئة على الريد كاربت في اليوم الثالت من المهرجان، إذ ارتدت فستان أسود ناعم، مفتوح على الصدر وبقصة الحمالات، وبفتحة بطول الساق، وأضفت للإطلالة أنوثة بوجود طبقة من الدانتيل أسفل الفتحة، وحملت حقيبة يد مميزة وغريبة، كما انتعلت حذاء عالي مفتوح، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياج ناعم يبرز جمال ملامحها، كما أبرزت أنوثتها بارتداء قرطين في أذنيها، فما حكاية الفستان؟

والجدير بالذكر أن الفستان من تصميم Darjee ،والمجوهرات من أسيل جاليري والمكياج بواسطة الفنانة أروى جودة والشعر ملاك سامي بحسب ما أعلنت أروى عبر حسابها بـ"إنستجرام".

وتعرضت أروى للإنتقادات بعد ارتدائها الفستان وظهور ساقها وبها "سليوليت، مما دفع إحدى شركات منتجات التجميل والعناية بالبشرة لإستغلال الموقف، والترويج لأحد منتجاتها بأنه يساعد على التخلص من السيلوليت من خلال الإستعانة بصورة للفنانة أروى.

وعلقت أروى جودة على الصفحة الخاصة بشركة منتجات التجميل قائلة: "انا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت دي حاجة عادية وطبيعية وميصحش تستعملوا صورتي أو صورة أي حد بدون استئذان".

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.