من هي صاحبة الإطلالة الأجمل في اليوم الثالث لـ الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

حرصت نجمات الفن أثناء الظهور على السجادة الحمراء في مهرجان الجون السينمائي في دورته الخامسة على اختيار أفضل الإطلالات من ناحية التصميم والألوان.

وفي الصفحات التالية، نستعرض لكم أجمل إطلالة أثارت الجدل في اليوم الثالث، كما أوضحت مصممة واستشارية الأزياء زيزي الشوربجي.

تقول مصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة مايان السيد هي التي تستحق هذا اللقب في اليوم الثالث من مهرجان الجونة.

وخطفت الفنانة مايان السيد الأنظار على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السنيمائي بفستان ميدي كت باللون الرصاصي الفاتح ومجسم يبرز رشاقة جسمها، ونسقت مع الإطلالة حذاء كعب عالي بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

وقالت زينب لـ "الخليج 365"، أن مايان تعد أجمل إطلالة من حيث حضورها وضحكتها وفستانها البسيط جدا.

ووصفت مصممة الأزياء، إطلالتها بالبساطة والجمال.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.