إطلالات الجونة: أروى جودة ساحرة.. ورانيا يوسف ملفتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تألقت النجمات على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة بإطلالات خطفت الأنظار وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا نقدم لكم إطلالات اليوم الثالث التي تميزت بالتنوع والأناقة والجاذبية وحتى الإثارة والغرابة.

نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين طافش فستاناً طويلا باللونين الذهبي، بقصة الكب، ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

رانيا يوسف:

وطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان متعدد الألوان بقصة الكب، ويتميز الفستان بوجود كرانيش من أسفل، وحزام من نفس القماش عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي

درة:

وظهرت درة بفستان من قماش الستان، بلون بمبى نيون مميز، بقصة مفتوحة على الظهر، ومزود باكستنشن من نفس لون الفستان، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لإظهر قصة الفستان، بينما من الناحسة الجمالية اعتمدت مكياج يعتمد على اللون الروز الهادىء.

صبا مبارك:

وتألقت الفنانة صبا مبارك ببدلة باللون الأزرق الزهري، معتمدة تسريحة الشعر النعام المنسدل، كما انتعلت حذاء باللون الفضي.

أروى جودة:

وظهرت الفنانة أروى جودة بفستان أسود ناعم، مفتوح على الصدر وبقصة الحمالات، وبفتحة بطول الساق، وأضفت للإطلالة أنوثة بوجود طبقة من الدانتيل أسفل الفتحة، وحملت حقيبة يد مميزة وغريبة، كما انتعلت حذاء عالي مفتوح، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، واعتمدت مكياج ناعم يبرز جمال ملامحها، كما أبرزت أنوثتها بارتداء قرطين في أذنيها.

ليلى علوي:

ارتدت الفنانة ليلى علوي فستان قصير باللونين الذهبي والأسود، مزود بأكمام طويلة وشفافة، ومتعدد الأدوار من أسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود.

هند صبري:

وارتدت الفنانة هند صبري بدلة باللون الأسود مزودة بأكمام طويلة، ونسقت أسفلها توب بنفس اللون، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة شعر ذيل الحصان.