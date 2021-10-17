بدلة بالألماس الحر وعقد من أرقى الأحجار.. أغلى إطلالات مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

دائمًا ما يسعى نجوم الفن لخطف الأنظار بإطلالات مميزة خلال مشاركتهم بالفعاليات الفنية المختلفة، نظرًا لإطلالتهم الجذابة والمختلفة.

وفي هذا الإطار حرص بعض النجوم منذ بدء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة والمقامة حاليًا، على الظهور إطلالات تبرز اقتنائهم قطع ملابس وإكسسوارات تتسم بالرقي لتجعلهم متفردين بها، وهو ما نرصده في السطور التالية، لأبرز وأغلى إطلالتين للنجوم ظهرا بها على السجادة الحمراء حتى الآن.

خطفت الفنانة منى زكي، الأنظار بإطلالة أنيقة، وظهورها مرتدية عقد سحرت ببريقه ولمعانه عقول المتابعين، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

زينت منى زكي رقبتها بعقد عتيق، اتسم برقي الأحجار الكريمة، والذي يصل وزنه 110 قراريط، من نوع حجر التنزانيت، والجزء العلوي منه مصنوع من الألماس الخالص.

وظهرت منى زكي في افتتاح مهرجان الجونة بإطلالة مستوحاة من أناقة ورقي حقبة الثمانينات الغنية بالقصات الأنثوية الجذابة، حيث ارتدت فستان أسود بقصة الأوف شولدر، المزيل بقصات من القماش.

وحجر التنزانيت المصنع منه العقد تمّ اكتشاف عام 1967، في تنزانيا التي سُميّ باسمها، وهي المصدر الوحيد المعروف للتنزانيت، والذي يقال إنه نُدرة بـ1000 مرّة من الألماس نظرا لأنه يتمّ تعدينه في مكان واحد فقط.

وكانت تيفاني آند كو أولى دور المجوهرات في العالم التي استخدمت التنزانيت في صياغة مجوهراتها الفاخرة، واكتسب التنزانيت الشهرة لأول مرّة مع تيفاني بعد عام واحد فقط من إكتشافه.

ويبلغ سعر حجر التنزانيت 1200 دولار للقيراط، أي أن العقد يتخطى سعره مبلغ الـ 2 مليون جنيه.

ومن جانبه خطف الفنان خالد سليم الأنظار خلال حفل الافتتاح أيضا بارتدائه جاكيت بدلة يتسم بالفخامة والرقي.

تصميم البدلة جاء بلمسات من مصممة الأزياء مارجو حنا، والتي كانت مختلفة حيث جائت مرصعة بالألماظ الحر 80 قيراط، باللونين الأبيض الأسود، موزع على الياقة واليد.

وكانت تلك أول بدلة مرصعة بالألماظ للرجال تظهر على السجادة الحمراء في الجونة، ويصل سعرها بحسب المصممة مليون دولار، أي أكثر من 15 مليون جنيه.

وقالت مصممة الأزياء مارجو حنا والتي صممت بدلة خالد سليم، عبر خاصية ستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، إن سعر الألماس بجاكيت خالد سليم تجاوز مليون دولار، ليحصد لقب أغلى إطلالة رجالية في مهرجان الجونة حتى الآن.