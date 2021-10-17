أنس جابر ضمن الأعلى تصنيفا بين محترفات التنس.. فخر المرأة العربية (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتوالى إنجازات المرأة العربية في مجالات العمل المختلفة، والتي من بينها الرياضة، فبعد أن حصلت المصرية فريال أشرف على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020، واصلت التونسية أنس جابر إنجازها في كرة التنس لتصبح واحدة من أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي في التنس، بعد أن تأهلت لبطولة إنديان ويلز.

أنس جابر من أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي للتنس

وبعد فوزها على الإستونية أنيت كونتافيت، أصبحت «أُنس» التي تبلغ من العمر 27 عاما، أصغر لاعبة تحقق 48 انتصارا في الموسم الحالي في رابطة محترفات التنس.

وكانت «أنس» قد حصلت على أول لقب لها قبل 10 سنوات، حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات، وفي عام 2017 أصبحت واحدة من أفضل 100 لاعبة في العالم.

كما أن أنس جابر أول عربية تنضم لرابطة اللاعبات المحترفات، بعد أن توجت بلقب برمنجام في يونيو 2020، أما في أكتوبر العام الحالي وصلت إلى بطولة شيكاغو لتتفوق على المصنفة الأولى للمسابقة سفيتولينا الأوكراني.

وبرغم من أن البطلة العربية لم تفز في بطولة إنديان ويلز، إلا أن تأهلها للمربع الذهبي ضمن لها الدخول لأول مرة للمراكز الـ10 الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، والذي من المقرر أن يصدر غدا الاثنين 18 أكتوبر الحالي، مع العلم أنها تحتل المركز الـ14 في التصنيف العالمي حاليا.

وقد ظهرت اللاعبة أنس جابر في فيديو لها، تشكر فيه الشعب التونسي والشعوب العربية لدعمهم لها، وأنها ستواصل إنجازاتها.

من هي أنس جابر

تعرفت «أنس» على رياضة التنس عن طريق والدتها التي كانت تهوى التنس، وذلك حينما كانت في سن الثالثة، وتدربت أنس في ملاعب الفنادق القريبة منها، نظرا لأن ناديها لم يكن فيه ملاعب تنس، وفي سن الثانية عشر انتقلت إلى العاصمة تونس للتدريب في المعهد الرياضي هناك، وواصلت تدريباتها حتى لحقت بملاعب بلجيكا وفرنسا، بدءا من سن السادسة عشر من عمرها.