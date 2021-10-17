واندا نارا بعد خيانة زوجها السابق لأجل «إيكاردي» تنفصل عنه: حطمت عائلة من أجل فتاة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«لقد حطمت عائلة أخرى من أجل فتاة».. عبارة نشرتها واندا نارا منذ ساعات عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لتوضح تعرضها للخيانة من زوجها ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان، والتي تعمل وكيلة أعماله أيضًا، على الرغم من قصة حبهما، موضحة أنها تركت زوجها ماكسي لوبيز من أجله، بعد قصة حب دامت لأكثر من 5 سنوات.

واندا: دمرت عائلة أخرى من أجل فتاة

وبعد نشر «واندا» لتلك الكلمات، بدأ الغموض يسيطر على طبيعة علاقتها الحالية بزوجها ماورو إيكاردي، وهو ما تسبب في موجة من التفاعل والتساؤل بين متابعيها على «السوشيال ميديا» حول مصير علاقتها بـ«إيكاردي»، خاصة بعد قيامهما بإلغاء متابعة حسابات بعضهما ومسح الصور التي كانت تجمعهما سويا، وهو ما أكد شكوك متابعيهما بإعلان انفصالهما، كما أوضح تورط لاعب باريس سان جيرمان في علاقة عاطفية مع أخرى.

انتهاء علاقة «واندا» و«إيكاردي» بشكل رسمي، كشفته صحيفة rmcsport الفرنسية، مؤكدة انفصالهما بشكل نهائي، دون التطرق للعلاقة الجديدة التي دخلها اللاعب وترك «واندا» لأجلها.

من هي واندا نارا؟

واندا نارا ممثلة وعارضة أزياء أرجنتينية، تبلغ من العمر 35 عامًا، قدمت العديد من الأدوار الفنية، كما أنها مقدمة برامج تلفزيونية، وبدأت علاقتها مع لاعب كرة القدم الأرجنتيني ماورو إيكاردي في عام 2014 بعد خداعها لزوجها السابق ماكسي لوبيز.

وكانت «واندا» انفصلت عن زوجها السابق بنفس الطريقة التي تركها بها «إيكاردي»، حيث كانت تجمعها علاقة بـ«ماكسي» في عام 2008، ولديها منه ثلاثة أطفال، ودامت علاقتهما لمدة 5 سنوات، حتى قامت بخداعه مع «إيكاردي» وتزوجته مباشًرة بعد انفصالها، لتمر الآن بمثلما فعلت سابقًا.