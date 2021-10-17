بعد انتقاد فساتينها في الجونة.. ما علاقة حسن أبو الروس بأزياء دينا الشربيني؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تردد اسمي دينا الشربيني وحسن أبو الروس، بشكل كبير قبل حضورهما سويا لمهرجان الجونة السينمائي، بعد قيامهما بالترويج لأغنيتهما «فلتت مني»، وسط تخمينات عن طبيعة العمل الذي يجمعهما حتى ذهبا سويا إلى الجونة في سيارة الأخير، وظهرت «دينا» وهي تجلس على شباك السيارة وتغني أغنيته «كل الناس عامة إلا أنتي خاصة»، ولم ينته الأمر هنا، ففي الجونة طرح الثنائي الأغنية المنتظرة، كما تم الكشف عن مفاجأة تربط بين زوجة «أبو الروس» وأزياء «الشربيني».

علاقة حسن أبو الروس بفساتين دينا الشربيني

إطلالات دينا الشربيني في النسخة الخامسة من مهرجان الجونة، اتسمت بالجرأة، حيث ظهرت بفستان متعدد الفتحات عند منطقة الصدر والبطن، واعتمدت على لون برتقالي صارخ، ووجّه لها ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، انتقادا سلبيا من خلال تشبيهه فساتينها في المهرجان بـ«فساتين البحر»، وأنها لا تليق بمهرجان سينمائي.

وكانت فساتين دينا الشربيني مدخلًا جديدًا لربط اسمها بحسن أبو الروس مرة أخرى بعيدا عن «الديو الغنائي»، إذ كشفت دينا في تصريحات لها على الريد كاربت، أن مصممة فستانها هي فرح والي شقيقة غادة والي، زوجة حسن أبو الروس، مؤكدة أنهما صديقاتها وتربطها بهما علاقة وطيدة.

مصممة الأزياء فرح والي

واشتهرت مصممة الأزياء فرح والي بالمجموعات المبتكرة، وتخرجت من واحدة من أفضل مدارس الموضة في العالم، وانتشر لها عدة مجموعات في L'Officiel Paris, Vogue italy في العام 2017، وقد فازت هذه المجموعة بقمة Huffington post,UK الدولية.

كما أنها تدربت في أفيري دينيسون كمتدربة إبداعية لمدة 3 أشهر في لندن، وبعد تخرجها مباشرة، فازت بجائزة ISKO في مايو 2018، وتعرف فرح والي بأنها أصغر مصرية تفوز بمسابقة أزياء الشرق الأوسط وهي تحت سن الخامسة عشر، تم اختيارها من بين مجموعة من 20000 فنان لعرض أعمالها في متحف الفنون الحديثة بدار الأوبرا المصرية، بينما ظهرت في أهم المجلات في البلاد بالإضافة إلى منصات الإنترنت مثل منشورات شرق القاهرة وغرب القاهرة.