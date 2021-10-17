حضري الباذنجان المخلل في البيت.. 10 خطوات سريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الباذنجان المخلل من الأصناف الجانبية اللذيذة والفاتحة للشهية، فهو رائع مع وجبة الإفطار، خاصة عند تناوله مع الفول والطعمية، وكذلك مثالي مع وجبة الغداء بجانب «المحشي»، كما أنه من المخللات المصرية الأصيلة التي تعشق كل ربة منزل عملها دائما.

والسيدات المصريات متحرفات في عمل الباذنجان المخلل في المنزل، خاصة مع حرص الأمهات على الابتعاد عن شرائه جاهزا من الخارج خوفا من تلوثه أو طهيه بشكل غير صحي، وهو ما قد يؤثر على صحة أسرتها، وهو ما تلجأ معه ربات البيوت لعمله في المنزل، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الباذنجان المخلل في المنزل على طريقة الشيف علاء الشربيني.

طريقة عمل الباذنجان المخلل

2 كيلو باذنجان.

4 ثمرات فلفل أحضر مفروم.

6 فصوص ثوم مفروم.

3 ملاعق كبيرة خل.

50 جرام ملح.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ثمرة فلفل أحمر مفروم.

ثمرة ليمون مقطع.

طريقة تحضير الباذنجان المخلل في البيت

يسلق الباذنجان في قدر به ماء وملعقة سكر حتى يكون نصف سواء، ثم يصفى الباذنجان من الماء جيدا بعد طهيه في الماء المغلي.

يخلط الفلفل الحار المفروم فرما ناعما مع الثوم.

تضاف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأحمر وعصير الليمون.

تقلب المكونات جيدا حتى تختلط معا.

اصنعي شِقا في الباذنجان بواسطة سكين حاد.

تحشى ثمرات الباذنجان بحشوة الفلفل الحار، في منتصف كل حبة.

يوضع الباذنجان مع الليمون في علبة زجاجية، مع الحرص على ترك مسافة للماء.

يخلط الملح والخل مع 3 أكواب ماء تقريباً بحسب حجم العلبة.

يضاف الخليط السابق للباذنجان وتغلق العلبة جيدا على الباذنجان، ويمكن إحكاما للغلق نضع كيسا بلاستيكيا.

يخلل الباذنجان في الثلاجة لمدة 5 ساعات، ويقدم باردا في كل مرة.