سعره خيالي.. فنانة تظهر في الجونة بعقد من أكثر الأحجار الكريمة قيمة بالعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء احمد

خطفت الفنانة منى زكي، الأنظار بإطلالة أنيقة، وظهورها مرتدية عقد سحرت ببريقه ولمعانه عقول المتابعين، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

زينت منى زكي رقبتها بعقد عتيق، اتسم برقي الأحجار الكريمة، والذي يصل وزنه 110 قراريط، من نوع حجر التنزانيت، والجزء العلوي منه مصنوع من الألماس الخالص.

وظهرت منى زكي في افتتاح مهرجان الجونة بإطلالة مستوحاة من أناقة ورقي حقبة الثمانينات الغنية بالقصات الأنثوية الجذابة، حيث ارتدت فستان أسود بقصة الأوف شولدر، المزيل بقصات من القماش.

وحجر التنزانيت المصنع منه العقد تمّ اكتشاف عام 1967، في تنزانيا التي سُميّ باسمها، وهي المصدر الوحيد المعروف للتنزانيت، والذي يقال إنه نُدرة بـ1000 مرّة من الألماس نظرا لأنه يتمّ تعدينه في مكان واحد فقط.

وكانت تيفاني آند كو أولى دور المجوهرات في العالم التي استخدمت التنزانيت في صياغة مجوهراتها الفاخرة، واكتسب التنزانيت الشهرة لأول مرّة مع تيفاني بعد عام واحد فقط من إكتشافه.

ويبلغ سعر حجر التنزانيت 1200 دولار للقيراط، أي أن العقد يتخطى سعره مبلغ الـ 2 مليون جنيه.