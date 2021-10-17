فستان نجلاء بدر المثير للجدل ارتدته هذه الفنانة من قبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير: علاء أحمد

تصدر الفستان الذي ظهرت به الفنانة نجلاء بدر، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، حديث الرأي العام سواء كان من خلال السوشيال ميديا أو الصحف وبرامج التوك شو.

ولفتت نجلاء الأنظار لإطلالتها التي ظهرت بها، بعد أن ارتدت فستانا أسود وصف بالجريء والمثير، فاتسم تصميم الفستان بجانب مكشوف من الصدر والبطن والساق وهو ما جعل البعض من رواد السوشيال ميديا يهاجم نجلاء بدر على اطلالتها، لتتصدر بذلك التريند.

ورصد "الخليج 365" قيام نجلاء بارتداء فستان مقتبس، حيث سبق وارتدته سيلينا جوميز، المطربة والممثلة الأمريكية، خلال حفل جوائز الأغاني المصورة، عام 2013.

فستان نجلاء الذي صممته المصرية "فريدة تمراز" مختلف قليلا عن التصميم الأصلي الذي ظهرت به الفنانة الأمريكية سيلينا، فكان باللون الأسود القاتم، وكُمين كاملين، وكان مكشوفًا فقط على الساق، بينما الجزء المتعلق بالبطن والصدر فكان من قماش الدانتيل الأسود ولم يكن عاريًا تمامًا.

فأضافت المصممة تعديلات جعلت تصميم الفستان مكشوفًا أكثر مما كان عليه، وجاء مكشوفا من جانب كامل، لتتلقى بسببه نجلاء بدر سيل من الانتقادت عقب ظهورها به.

وردت نجلاء على الانتقادات التي وجهت لها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة "إم بي سي"، الجمعة الماضي، قائلة إنها اختارت التصميم الأكثر جمالًا وليس الأكثر عريًا.

وتابعت: الفستان لا يمكن تصنيفه بأنه الأكثر عريًا وهناك قماشة من نوع "الفيليه" ولكنها لم تظهر في الكاميرا، فهذا النوع من الأقمشة الخفيفة لا يتم التقاطها من خلال الكاميرات، وأغلب الفنانين أشادوا بالفستان وقالوا لي "أنت لابسة قطعة فنية"

وأضافت، أنا مش قصدي ارتدي فستان جريء وإلا كنت هفتح النص التاني من الفستان، بالإضافة إلى أن مواصفات العري غير موجودة في الفستان لأن منطقة الصدر متغطية، الفستان ليس مكشوف، الفستان طويل وذو رقبة وكم طويل.

وكانت صرحت "فريدة تمراز" مصممة الفستان، أن الفستان مستوحى من الحضارة الفرعونية، حيث قالت إن المونوجرام أو الرمز الخاص بالبراند الذي ظهر فى منطقة الصدر في فستان نجلاء بدر هو تطوير لعين حورس ومستوحى من الحضارة الفرعونية.