"أجمل صورة في المهرجان".. إطلالة ثنائي خطفت الأنظار في ثالث أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير - علاء احمد

تألق الثنائي محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي بإطلالة كلاسيكية على السجادة الحمراء أمس ثالث أيام فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

واستطاعوا خطف أنظار الجمهور، حيث طلت بسنت بفستان أحمر ناري طويل بقصة الأوف شولدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، وزينت إطلالتها بارتداء أقراط طويلة وأسورة، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون السيلفر.

أما الفنان محمد فراج، ارتدى بدلة باللون الأسود عبارة عن بنطلون وفيست أسود، ونسق معهما قميص أبيض وحذاء باللون الأسود.

و نالت إطلالتهما إعجاب الكثير من رواد السوشيال على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين تلك هذه التعليقات قالت هدي إبراهيم " ربنا يخليكم لبعض يارب قمرين" ، بينما قال أحمد جودة "قمرات"، أما سالي النجار علقت" الجمال عدي الكلام"

وعلقت مني حافظ قائلة "أجمل صورة في المهرجان"، وقالت حورية العين "ماشاء الله أنتو الأثنين عسل"، وعلقت أخرى " قمر".

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.