نائل نصار وجينيفر جيتس بإطلالات ساحرة في حفل زفافهما (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل المصري نائل نصار بحفل زفافه مع جينيفر جيتس، ابنة الملياردير بيل جيتس، داخل مزرعة الخيول بمنزل الأخير، والتي بلغت مساحتها 124 فدانًا، بحضور 300 شخص.

إطلالة بسيطة للعروس

وظهرت جينيفر بفستان أبيض أنيق، من الجوبير، والشيفون، تميز بفتحة أمامية، مع أكمام شفافة، وطرحة طويلة، من تصميم فيرا وانج.

ماذا ارتدى نائل نصار

أما العريس المصري نائل نصار، ارتدى بدلة توكسيدو باللون الأسود مع فيست بنفس اللون وقميص أبيض وببيون أسود، وزين البدلة ببروش من الزهور الناعمة.

وأقيم حفل الزفاف الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا في ويستشستر، نيويورك، فجر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، حيث أن الزوجين تزوجا خلال حفل إسلامي ديني سري ليلة الجمعة، قبل أن يقيما حفل زفاف ثان مدني، وفقا لما ذكرته صحيفة DailyMail البريطانية.

وتكونت قائمة المدعوين في الغالب من الأصدقاء والعائلة، مع دعوة عدد قليل من المشاهير والسياسيين، وتمت دعوة جورجينا بلومبرج، ابنة الملياردير مايكل بلومبرج.

تم تنظيم الحدث الذي استمر لمدة يومين بتكلفة تقدر بنحو مليوني دولار من قبل منظم حفلات الزفاف الشهير مارسي بلوم.

وكانت بدأت علاقة جينيفر ونائل في يناير 2017، ويتشارك الثنائي العديد من الهوايات، أهمها حب الخيول وسباقات الفروسية، قبل أن يقررا الزواج.