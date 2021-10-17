"عملوا فرحين في يومين".. تفاصيل حفل زفاف المصري نائل نصار وابنة بيل جيتس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

بحضور ما يقرب من 300 شخص، احتفل المصري الأصل نائل نصار بحفل زفافه مع جينيفر جيتس، ابنة الملياردير بيل جيتس، داخل مزرعة الخيول بمنزل الأخير، والتي بلغت مساحتها 124 فدانًا.

حفل زفاف نائل نصار

أقيم حفل الزفاف الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا في ويستشستر، نيويورك، فجر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، حيث أن الزوجين تزوجا خلال حفل إسلامي ديني سري ليلة الجمعة، قبل أن يقيما حفل زفاف ثان مدني، وفقا لما ذكرته صحيفة DailyMail البريطانية.

حفل زفاف بطابع إسلامي

وأقيم الحفل الإسلامي الخاص مساء الجمعة في حديقة ملكية العائلة في بلدة نورث سالم بنيويورك، ثم أقيم حفل مدني أكبر بكثير بحضور 300 ضيف بعد ظهر يوم السبت، بتوقيت نيويورك.

فستان العروس جينيفر جيتس

ارتدت جينيفر فستانا أبيض أنيق، من الجوبير، والشيفون، تميز بفتحة أمامية، مع أكمام شفافة، وطرحة طويلة، من تصميم فيرا وانج.

وخرجت العروس محاطة بالوصيفات اللاتي ارتدين فساتين باللون الأخضر، وظهر جميعهن يبتسمن ويضحكن أثناء وقوفهن لالتقاط الصور.

باقة الزهور

وظهرت جينيفر وهي تمسك بباقة من الورود البيضاء، والطرحة مرفوعة على وجهها، وكانت شعرها البني المحمر نصفًا لأعلى ونصفًا لأسفل، وارتدت زوجًا من الأقراط لإبراز فستانها.

إعلان الزواج

أطلق الحضور هتافًا كبيرًا بعد الساعة 5 مساءً، حيث تم إعلان الزوجين أخيرًا كزوج وزوجة، وبعد الحفل، التقط الزوجان بعض صور الزفاف الخاصة.

قائمة المدعوين

وتكونت قائمة المدعوين في الغالب من الأصدقاء والعائلة، مع دعوة عدد قليل من المشاهير والسياسيين، وتمت دعوة جورجينا بلومبرج، ابنة الملياردير مايكل بلومبرج.

عشاء الحفل الإسلامي

عشاء حفل ليلة الجمعة - الذي كان بمثابة حفل زواج إسلامي خاص - قدمه جان جورج وشمل المعكرونة.

تكلفة حفل زفاف نائل نصار

تم تنظيم الحدث الباهظ الذي استمر لمدة يومين بتكلفة تقدر بنحو مليوني دولار من قبل منظم حفلات الزفاف الشهير مارسي بلوم.

قصة حب عمرها 4 أعوام

وكانت بدأت علاقة جينيفر ونائل في يناير 2017، ويتشارك الثنائي العديد من الهوايات، أهمها حب الخيول وسباقات الفروسية، قبل أن يقررا الزواج.