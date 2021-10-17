سعرها 15 مليون جنيه.. تعرف على أغلى إطلالة رجالي في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

خطف الفنان خالد سليم الأنظار خلال مشاركته بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، مرتديًا جاكيت بدلة يتسم بالفخامة والأناقة.

تصميم البدلة جاء بلمسات من مصممة الأزياء مارجو حنا، مرصعة بالألماظ الحر 80 قيراط، باللونين الأبيض الأسود، موزع على الياقة واليد.

وكانت تلك أول بدلة مرصعة بالألماظ للرجال تظهر على السجادة الحمراء في الجونة، ويصل سعرها بحسب المصممة مليون دولار، أي أكثر من 15 مليون جنيه.

وقالت مصممة الأزياء مارجو حنا والتي صممت بدلة خالد سليم، عبر خاصية ستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، إن سعر الألماس بجاكيت خالد سليم تجاوز مليون دولار، ليحصد لقب أغلى إطلالة رجالية في مهرجان الجونة حتى الآن.