خبراء يصدرون تحذيرا من طعام يسبب تدهور الدماغ في شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يعد الخرف مرضا تنكسيا عصبيا يتميز بفقدان الاتصال بين خلايا الدماغ، ما يؤدي في النهاية إلى فقدان الذاكرة.

وتُظهر الأدلة المتزايدة أن عادات نمط الحياة هي محددات قوية لفقدان الذاكرة، وأبرز الباحثون الآن الأطعمة التي يجب تجنبها بأي ثمن، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وتوصل عدد كبير من الدراسات إلى أن النظام الغذائي ضروري لتقليل مخاطر ضعف الإدراك والخرف. ومن المعروف منذ فترة طويلة أن الوجبات الغذائية التي تركز على أوميجا 3 هي الأمثل لصحة الدماغ.

وفي دراسة جديدة، سلط الباحثون الضوء على الآثار الضارة لتناول الأطعمة المصنعة، وحذروا من أنها قد تسبب "عجزا كبيرا في الذاكرة"، في غضون أربعة أسابيع فقط.

وسلط بحث جديد الضوء على التأثيرات الوقائية للأوميجا 3 للدماغ، موضحا أنه يقلل من التأثيرات الالتهابية المرتبطة بالخرف بشكل شبه كامل لدى الجرذان الأكبر سنا.

وتشير النتائج التي نشرت في مجلة Brain Behavior and Immunity، إلى أن أوميجا 3 DHA قد يقاوم التأثيرات الالتهابية للأطعمة المصنعة.

وحذر الفريق من الأطعمة المصنعة لصحة الدماغ، موضحا أن الالتهاب في الدماغ ظهر بعد أربعة أسابيع فقط من تناول الأطعمة المكررة.

وقال كبير معدي الدراسة، روث باريينتوس، في معهد جامعة ولاية أوهايو لأبحاث الطب السلوكي: "حقيقة أننا نرى هذه التأثيرات بهذه السرعة مقلقة بعض الشيء. وتشير هذه النتائج إلى أن استهلاك نظام غذائي معالج يمكن أن يؤدي إلى عجز كبير ومفاجئ في الذاكرة، وفي حالة الشيخوخة، تزداد احتمالية حدوث تدهور سريع للذاكرة في الإصابة بمرض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر. ومن خلال إدراك هذا، ربما يمكننا الحد من الأطعمة المصنعة في وجباتنا الغذائية وزيادة استهلاك الأطعمة الغنية بحمض أوميجا 3 الدهني DHA إما لمنع أو إبطاء هذا التقدم".

ولتحديد هذه التأثيرات، أنتج الباحثون طعاما يشبه المنتجات المعبأة لفترة صلاحية طويلة، مثل رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة الأخرى.

ثم قاموا بتخصيص الفئران البالغة من العمر ثلاثة أشهر و24 شهرا لطعامها الطبيعي أو طعامها المعالج أو النظام الغذائي المجهز بأوميغا 3 DHA نفسه.

وكشفت النتائج عن ارتفاع ملحوظ في علامات الالتهاب بين القوارض التي تناولت النظام الغذائي المعالج وحده.

وأظهرت الفئران الأكبر سنا التي تتبع نظاما غذائيا معالجا، علامات ملحوظة لفقدان الذاكرة لم تكن واضحة في القوارض الصغيرة.

وعلى العكس من ذلك، تمت حماية القوارض المخصصة للأغذية المصنعة المكملة بـ DHA ضد الاستجابات الالتهابية وفقدان الذاكرة.

وخلص الفريق إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية DHA تمنع فقدان الذاكرة وتمنع التأثيرات الالتهابية بشكل شبه كامل في الفئران.

وأضاف باريينتوس: "هذه هي أنواع الحميات الغذائية التي يتم الإعلان عنها على أنها منخفضة الدهون، ولكنها تعالج بشكل كبير. ليس لديها ألياف بل كربوهيدرات مكررة تُعرف أيضا باسم الكربوهيدرات منخفضة الجودة. ويحتاج الأشخاص الذين اعتادوا النظر إلى المعلومات الغذائية إلى الانتباه إلى الألياف وجودتها في الكربوهيدرات. وتظهر هذه الدراسة حقا أن هذه الأشياء مهمة".

ونسيت القوارض الوقت الذي تقضيه في أماكن غير مألوفة في غضون أيام قليلة، ما يشير إلى وجود تلف في منطقة ما تحت المهاد.

وعلاوة على ذلك، بدت أقل تقبلا لإشارات الخوف، ما يشير إلى احتمال وجود تشوهات في اللوزة.

وأضاف باريينتوس: "تورطت اللوزة الدماغية في الذكريات المرتبطة بأحداث عاطفية وخوفية ومسببة للقلق. وإذا كانت هذه المنطقة من الدماغ معطلة، فقد يتم تفويت الإشارات التي تتنبأ بالخطر وقد تؤدي إلى قرارات سيئة".

وشدد الباحث على أنه لا ينبغي تفسير النتائج على أنها ترخيص للأشخاص لتناول الأطعمة المصنعة طالما أنهم يأخذون مكملات DHA.

وبدلا من ذلك، أوضح باريينتوس أن التركيز على تحسين النظام الغذائي هو الرهان الأكثر أمانا لدرء فقدان الذاكرة.