القصة الكاملة لتنمر صيدلية على أروى جودة ورانيا يوسف بسبب السيلوليت: «ميصحش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتاج أصحاب الأعمال المختلفة والمنتجين للتسويق لمنتجاتهم وخدماتهم بشكل يجذب أنظار العملاء، لتحقيق العائد المرجو منها والربح المادي والانتشار بين الجمهور، وهو ما تتبعه المنشآت التجارية.

وخلال الساعات القليلة الماضية، وقعت إحدى الصيدليات الشهيرة في خطأ أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قررت التسويق لأحد منتجات علاج البشرة المتوفر لديهم، باستخدام صور الفنانتين أروى جودة ورانيا يوسف، خلال إطلالتهن بثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي، والإشارة لأقدامهم التي ظهر عليها علامات السيلوليت.

صيدلية تستخدم صورة أروى جودة ورانيا يوسف للترويج لعلاج السيلوليت

وشارك الحساب الرسمي للصيدلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة لواحد من منتجات التجميل، مُرفقة بصورة للفنانتين رانيا يوسف وأروى جودة، وعليها تعليق «عملنالك مجموعة خاصة بالسيلوليت، عشان رجليكي تبقى حلوة وناعمة».

الفنانة ترد: ميصحش تعملوا كدة

وعلى الفور، ردت الفنانة أروى جودة على إعلان الصيدلية، قائلة: «أنا مش فارق معايا إنه يكون عندي سيلوليت دي حاجة عادية وطبيعية»، وتابعت: «ميصحش تستخدموا صور الناس بدون استئذان».

الصيدلية تحذف المنشور: المسؤول مكانش يعرف

وعقب الهجوم الذي طال الصيدلية، قررت الإدارة حذف المنشور تمامًا من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل «هُن» مع الصيدلية، التي أكدت أن المسؤول لم يكن على علم بالمنشور قبل نزوله، وإنهم بالفعل حذفوه.

ما هو السيلوليت

ويعد السيلوليت هو أحد الأمراض الجلدية التي تحدث بسبب تراكم الدهون تحت الجلد مباشرة، ويأتي على شكل كتل دهنية تظهر على شكل تجعدات في الجلد تجعل مظهره شبيها بقشر البرتقال، وذلك وفقًا لحديث الدكتور عماد صبحي، استشاري علاج السمنة والأنظمة الغذائية، لـ «هُن»، مشيرًا إلى أنه أكثر المشكلات التي تواجه السيدات، ويمكن علاجه بالتدليك والزيوت الطبيعية.