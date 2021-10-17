رغم زواجهما مؤخرا.. لماذا غابت زوجة حسن أبو الروس عن مهرجان الجونة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ بدء مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، لفت الفنان حسن أبو الروس الأنظار إليه بشكل كبير، ربما لإطلالاته غير المعتادة والألوان الصاخبة التي يظهر بها، أو لطريقة انفعالاته وحركاته المثيرة للجدل على السجادة الحمراء، مرورًا بمشاركته للفنانة دينا الشربيني في فيديو كليب بعنوان «فلتت مني»، وتم عرضه في ثاني أيام المهرجان.

وما بين احتفال الفنانين بـ حسن أبو الروس وأغنيته الجديدة، وانتقاد الجماهير له، ظل السؤال الرائج «أين زوجته؟»، «هي فين غادة مرات حسن»، خاصة إنهما تزوجا منذ فترة صغيرة، وتعد الدورة الحالية لمهرجان الجونة هي الأولى بعد زفافهما.

الجمهور يسأل.. هي مراتك فين؟

بات السؤال الأكثر سيطرة في تعليقات الجماهير على صور حسن أبو الروس، «هي مراتك فين»، فبدلًا من الحديث عن إطلالته وظهوره بالمهرجان، أو تألقه مع الفنانة دينا الشربيني، أو حتى أغنيته الأخيرة، ظل الجمهور يتساءل عن غياب زوجته عن المهرجان.

أين اختفت زوجة حسن أبو الروس؟

الجدير بالذكر، أن غادة والي زوجة حسن أبو الروس، شاركت متابعيها مؤخرًا، بالتوازي مع انطلاق فعاليات مهرجان الجونة، بصورة لها خارج البلاد، مشيرة لسفرها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

من هي غادة والي.. زوجة حسن أبو الروس؟

- مصممة جرافيك رائدة في مصر.

- قامت بتصميم الخطوط والعلامات التجارية والمشروعات الفنية العديدة.

- فازت بالميدالية الفضية في جوائز التصميم الدولية بإيطاليا.

- ظهرت أعمالها في المعارض الفنية في جميع أنحاء العالم، وتم عرضها في العديد من المقالات الدولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، كوارتز أفريقيا، Wired Italia & Japan ،Slanted Berlin والعديد من المنصات العالمية.

- فازت مؤخرًا في مسابقة Granshan في ميونيخ، بالإضافة إلى جائزتي Adobe Design Achievement في سان دييغو.

- حصلت على جائزة AWDA وAIAP للمرأة في التصميم في ميلانو، تقديرا للمرأة المؤثرة في هذا المجال.

- أول امرأة مصرية تظهر في هذه الفئة لفنون والمهاجرين على الإطلاق عام 2017.

- تم اختيارها أيضًا في قائمة OKAYAFRICA-100WOMEN لعام 2018.

- ظهرت في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، خلال تمثيل حملة تمكين مجلس المرأة المصرية.

- واحدة من أوائل خريجي التصميم من الجامعة الألمانية في القاهرة.

- أعدت ماجستير في التصميم من فلورنسا، إيطاليا، وفازت به كمنحة دراسية.

- قامت بتدريس التصميم الجرافيكي في كل من الجامعات الألمانية والأمريكية في القاهرة.

- يتابعها العديد من المشاهير على رأسهم نيللي كريم.

- تجمعها العديد من الصور مع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي سابقا، التي تصفها بـ«الأصل المُلهم».

- أعلنت زواجها من حسن أبو الروس، في يونيو الماضي، في حفل كبير بمدينة ملاهي.