نصائح لحالة نفسية وصحية طبيعية بالتزامن مع بدء الدراسة.. مشروب وكتاب ووجبة مفضلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعود الحياة في الحرم الجامعي لطبيعتها رويدا رويدا، مع انحسار تفشي وباء كورونا المستجد، بالتزامن مع استمرار الحصول على اللقاحات المضادة للفيروس على كل المستويات، ومن خلال المحاضرات والمدرجات الدراسية والفعاليات المختلفة داخل الحرم الجامعي، فإنه تعود الأشياء التي افتقدها الطلبة على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية في ظل محدودية الحضور إلى الجامعات.

ويتعامل الطلاب أيضًا مع التوتر والقلق اليومي من الكلية عن طريق التوفيق بين مهام الفصل والامتحانات إلى الحياة الاجتماعية إلى وظائف بدوام جزئي إلى تخطيط الاستراتيجيات المهنية المستقبلية، ولكن للعودة بصحة عقلية وجسدية سليمة، فإن هناك بعض النصائح على طلبة وطالبات الجامعة اتباعها، ليكون العام الدراسي ممتع ومفيد، خاصة لهؤلاء الذين يعملون بدوام جزئي مع الدراسة، وكذلك للذين يرغبون في أخذ كورسات تعليمية في المجالات المختلفة.

وفيما يلي نصائح للتعامل السليم مع العام الدراسي الجديد بعد كورونا، وللتحكم في التوتر في حياتك، وذلك بحسب موقع جامعة بوسطن، والذي قدم تلك النصائح للطلاب.

نصائح للتعامل مع القلق خلال العام الدراسي الجديد

يجب القيام بأشياء صغيرة لنفسك على مدار اليوم، والتي يمكن بدورها أن تحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بصحتك العقلية.

يمكنك تناول مشروبك المفضل في المكان المفضل لك.

يمكنك قضاء بعض الوقت بالجلوس في حديقة.

استمتع نهارا ومساء بالقراءة.

اطهي وجبتك المفضلة إذا شعرت بالقلق.

التخطيط المسبق للدراسة

يمكنك التخطيط مسبقًا للدراسة، بحيث يكون لديك المزيد من الوقت لتتابع شغفك أو هواياتك الشخصية المختلفة، مثل الرسم والكتابة والقراءة والطهي.

تجنب ما يمكن أن يعكر صفو اليوم في الصباح الباكر، مثل المواصلات المزدحمة، واستقل وسيلة أخرى أقل ازدحاما حتى لو أخذت وقتا أطول.

يمكن أن تستقيظ في وقت أبكر من المواعيد اليومية، وتناول وجبة غنية بالطاقة.