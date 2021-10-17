قواعد اختيار الملابس المناسبة للرجال.. أمتى تلبس بنطلون سادة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

ربط شخصية الرجل بملابسه أمر شائع، وكثيرون يدققون به، لذا فإن اختيار ملابسك يجب أن يحكمها الفن وتبتعد عن العشوائية، وتعتبر ملابس الرجال من العوامل الأساسية التي يستخدمها البعض في تحديد الانطباع الأول عنهم بمجرد النظر إليهم، لذلك نقدم لك عوامل اختيار الملابس المناسبة للرجال، كما جاءت على موقع «alqiyady».

عوامل اختيار الملابس المناسبة للرجال

البنطلون الجينز

من البنطلونات التي يجب أن تكون موجودة في الدولاب، لذلك يجب الاعتماد عند اختيار الملابس على وجود بنطلون جينز يحمل اللون الأزرق المسمر.

الرجال أصحاب الأجسام الممتلئة من البطن

وعن كيفية اختيار الملابس المناسبة لجسم الرجل الممتلىء من منطقة البطن، فيجب اختيار القمصان ذات الخطوط العمودية مع البناطيل السادة.

الرجال اصحاب الأجسام الرياضية

بالنسبة للرجال الذين يتمتعون بأجسام رياضية، يجب اختيار القمصان المنقوشة مع البناطيل السادة الضيقة من الأسفل، وقد يتناسب معه اختيار القمصان المخططة، واختيار البدل المضبوطة على الجسم ولا يجب التقيد بألوان معينة.

قواعد اساسية في فن اختيار الملابس

الاكسسوارت

تضفى الاكسسوارت مثل أربطة العنق ومناديل الجيب الفردية على الملابس الكلاسيكية، شكلا جذابا للملابس لذلك يجب الحرص على ارتدائها.

اختيار ملابس خارجية متعددة الاستخدامات.

يفضل الاستثمار في قطع متعددة الاستخدامات بدلا من النمط الكلاسيكي الموحد للملابس.

تنسيق الملابس الشتوية

من الملابس الأساسية التي يجب تواجدها داخل الدولاب في الشتاء:

الجينز الأسود.

معطف من الصوف.

سترة جلدية.

المعطف مزدوج الصدر.

بدلة من الصوف.

وشاح.

جوارب صوف.

قميص الفانيلا.

قبعة صغيرة.