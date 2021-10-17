لراغبي إنقاص الوزن.. هذه الزيوت العطرية ستجعل الأمر سهلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نعلم جميعا أن الزيوت العطرية تعالج مجموعة من الحالات الصحية من الحساسية إلى الصداع، وهناك بعض الأدلة على أنه استنشاق هذه الزيوت أو وضعها على أجزاء الجسم، تساعد على تقليل الرغبة الشديدة في الإفراط في تناول الطعام وحرق الدهون وزيادة الطاقة، وتعزيز فقدان الوزن.

وفي إطار ذلك، نقدم لكم 6 زيوت عطرية تساعدك في إنقاص الوزن بشكل فعال، وفق ما أوضح موقع "reader digest".

1. زيت الليمون

يساعد على تطهير جسمك من السموم، ما يساهم في تجديد شباب الجسم وزيادة مستويات الطاقة وتحسين هضم الدهون، بالإضافة إلى ذلك، التخلص من النفايات التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهابات وغيرها من المشكلات الصحية التي تعيق قدرتك على إنقاص الوزن.

لجني هذه الفوائد، ضعي قطرة من زيت الليمون العطري على معصمك، واستنشقي رائحته عند الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

2. زيت اللافندر

عندما نشعر بالتوتر، يزداد احتياجنا إلى تناول الأطعمة المفضلة لدينا للشعور بالراحة، لكن استنشاق زيت اللافندر يعزز الشعور بالاسترخاء ويخفف التوتر ويدعم النوم المريح، فضلا عن قد يقلل أيضًا من الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي، وبالتالي إنقاص الوزن.

وتشمل الطرق الأخرى لجني فوائد زيت اللافندر، وضع 2 -3 قطرات على معصميك وعنقك من الخلف قبل النوم.

3. زيت الجريب فروت

يحتوي على خصائص حرق الدهون، عن طريق تنشيط الإنزيمات في الجسم، كما يحتوي أيضا على مركبات قوية تدعم عملية التمثيل الغذائي وتطهر الغدد الليمفاوية، ما يسمح لها بنقل العناصر الغذائية إلى الأنسجة.

ولفقدان الوزن، قد يؤدي تدليك زيت الجريب فروت على المعدة إلى تقليل دهون البطن ومحيط الخصر، إضافة إلى يمكنك أيضًا استخدامه لتقليل الرغبة الشديدة في الجوع عن طريق إضافة قطرة أو قطرتين إلى كوب من الماء، أو وضع قطرتين على معصميك أو صدرك.

4. زيت الزنجبيل

يحتوي على بعض الفوائد الصحية المدهشة، حيث يساعد في تسهيل الهضم، وتقليل الالتهاب، بالإضافة إلى التقليل من الرغبة الشديدة في تناول السكر.

كما يعمل أيضًا كعامل مولد للحرارة، ما يساعد في حرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي، لذا جرب إضافة قطرتين من زيت الزنجبيل إلى كوب من الماء الدافئ، أو استنشاقه مباشرة من الزجاجة.

5. زيت القرفة

يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكر والإفراط في تناول الطعام، كما أنه يقي من التعب وتقلب المزاج اللذين يعيقان إنقاص الوزن.

فقط امزج 5 قطرات من القرفة مع ملعقة صغيرة أو اثنتين من زيت جوز الهند، وضعها على معصميك أو صدرك أو بطنك.

6. زيت النعناع

قد تساعد رائحة زيت النعناع في كبح الشهية من خلال التأثير على منطقة الدماغ التي تجعلك تشعر بالشبع، وفي إحدى الدراسات، شعر الأشخاص الذين قاموا باستنشاقه كل ساعتين بجوع أقل واستهلكوا في المتوسط ​​2800 سعر حراري أقل على مدار الأسبوع أو حوالي 300 سعرًة في اليوم، مقارنة بالآخرين.