احذر الإفراط في تناول الصودا يوميا يصيبك بهذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الصودا المحلاة بالسكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز لها مخاطرها صحية عديدة إذ تم تناولها بشكل مفرط يوميا، وتتمثل مخاطرها في زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض الأسنان وزيادة الوزن والسكتة القلبية.

ويوضح موقع" eatthis"، أضرار الإفراط في تناول المشروبات الغازية يوميا.

1-السمنة:

ربما لا يكون مفاجئًا لك أن شرب الصودا قد ارتبط بالسمنة، في حين أن هذا قد يرجع جزئيًا إلى أنواع الأطعمة عالية السعرات الحرارية التي نتناولها مع المشروبات الغازية.

2-السكري:

تم ربط الإفراط في تناول الصودا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وذلك لأن ارتفاع السكر الذي تحصل عليه من الصودا يجبر الجسم على تحويل هذا السكر إلى دهون في الكبد، وعلى مدار ستة أشهر ، قد يكون رواسب الدهون في الكبد، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

3-تسوس الأسنان:

علبة واحدة من الصودا تحتوي على ما يقرب من عشر عبوات من السكر، وأظهرت دراسات متعددة مدى ضرر الصودا بأسنانك، كما إنها تسبب تسوس الأسنان.

4-انحسار اللثة:

يمكن أن تنحصر السكريات والمواد الحافظة والملونات الاصطناعية الموجودة في ​​الصودا تحت لثتك، وإذا لم يتم تنظيف هذه المنطقة جيدًا، يتسبب ذلك في التدهور والعدوى وتدمير أنسجة اللثة ، ولكن الإقلاع عن المشروبات الغازية يمكن أن يقلل من خطر انحسار اللثة ويحافظ على ابتسامتك صحية ومشرقة مع تقدمك في العمر.

5-دهون البطن الزائدة:

يتم امتصاص السكر المكرر في الصودا بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويؤدي هذا الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم إلى إنتاج الأنسولين ويمكن أن يحول ذلك السكر إلى دهون خاصة حول منطقة الخصر.

6-ألم المفاصل:

تشير المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن النساء اللائي يستهلكن الصودا المحلاة بالسكر بانتظام يتعرضن لخطر متزايد من التهاب المفاصل الروماتويدي.

7-السكتة القلبية:

تقترح المجلة الطبية البريطانية أن تناول المشروبات الغازية المحلاة قد يساهم في قصور القلب، وأن خطر الإصابة بفشل القلب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمرض السكري والسمنة وضغط الدم غير المنضبط، وكلها مرتبطة بالاستهلاك المنتظم للمشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى.