مفاجأة في قصة زوجة الدقهلية التي طعنت زوجها: «كمان هتاخد منه الشقة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة جديدة تُضاف لوقائع العنف الزوجي، سجلتها محافظة الدقهلية، وتحديدًا مدينة الكردي بمركز منية النصر، صباح أمس، بعدما أقدمت زوجة على طعن زوجها بسكين حاد، عقب مشادة كلامية بينهما، بعدما طلب منها تنظيف وغسل ملابسه، لتفاجئه بالرفض بحجة إنها لا تعمل لديه بالأجرة، قبل أن يحتد النقاش لتطعنه بالسكين.

أحمد طلبة، عامل الرخام، الذي وقع ضحية زوجته، أمس، بعدما رفضت إعداد الطعام له، بل وتنظيف ملابسه، ولم تكتفي عند هذا الحد، لتقرر طعنه أسفل عضلة القلب، إلا أن القدر منحه الحياة ليسرد ما حدث له على يد شريكة حياته عقب نقله لمستشفى منية النصر المركزي بمحافظة الدقهلية، غارقًا في دمائه.

مفاجأة في قصة زوجة الدقهلية بعدما طعنت زوجها: «هتاخد منه الشقة برده»

«كان كتبلها الشقة وبينهم أطفال»، معلومات سردها الضحية، وهو يتحدث عن زوجته، ومافعلته به بسبب «مشادة كلامية»، الأمر الذي فتح الحديث عن حق الزوج الضحية في الشقة والأولاد حال الانفصال.

سؤال شائك رد عليه المحام بالأحوال الشخصية، وليد عبدالمقصود، مؤكدًا أن المنزل من حق الزوجة، في حال كتابة الزوج لها من قبل، وأن الجريمة التي ارتكبتها لا تحرمها منها: «طالما معاها عقدها تعتبر زي المهر، مش هترجعهاله إلا لو رفعت خلع، غير كده هي شقتها وحقها مهما حصل».

وأشار المحامي لـ «هُن»، عن الفرق بين الحقوق المدنية والجنائية: «هتتحاسب على الجريمة، لكن الشقة بره اللي حصل».

هل تسقط الحضانة عن الزوجة؟

وعن حق الزوجة في حضانة أولاها، أكد «عبدالمقصود»، إن الحضانة تسقط عنها لكونها غير أمينة عليهما: «غير أمينة على الأولاد لو رفع دعوى ضم للصغار هياخدهم منها طبعًا».