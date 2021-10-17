5 خطوات لمساعدة طفلك على التفوق الدراسي.. رتبي يومه

القاهرة - سمر حسين - ماما

بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2021، قبل أيام قليلة، يحرص العديد من الأمهات على مساعدة أطفالهن للتميز خلال فترة الدراسة، والتفوق بدروسهم، وتحقيق أفضل الدرجات المرجوة، وهو ما قد يكون بمثابة مهمة شاقة على البعض.

وخلال هذا التقرير، نقدم مجموعة من النصائح والخطوات الهامة، التي تسهل على الأم عملية مساعدة طفلها للتميز بدراسته، حسب موقع «healthychildren» الأمريكي.

نصائح لمساعدة ابنك على التفوق بعامه الدراسي

1- اتباع العادات الصحية

لمساعدة طفلك على تقديم أفضل فرصة للأداء جيد في المدرسة، تأكدي من اتباع العادات الصحية داخل المنزل، وذلك من خلال، اختيار موعد محدد للنوم، ويفضل أن يكون باكرًا، وتقديم وجبة فطور صحية كل صباح، وممارسة الرياضة، والتقليل من وقت مشاهدة التلفاز، أو ممارسة ألعاب الفيديو، واستخدام الكمبيوتر.

2- الالتزام بالروتين اليومي

على الرغم من أن الروتين اليومي قد يشعر الكثير من البالغين بالملل، إلا أنه هام جدا لتنظيم يوم الطفل، فهو يساعده على الحرص باتباع مهامه اليومية بشكل منظم، على سبيل المثال، ارتداء ملابسه، وترتيب سريره، والالتزام بمواعيد تناول الطعام، والقيام بالمذاكرة.

3- القراءة اليومية

حاولي أن تجلسي مع طفلك للقراءة قليلاً كل يوم، وامنحيه الكثير من الفرص للقراءة بصوت عالٍ لكي أيضًا، وقبل كل شيء استمتعي بقراءته، كي تعطيه شعورًا بالثقة، وتجنبي التقليل منه أو من أخطائه.

4- ابحثي عن طرق مختلفة لتعليم طفلك

يمكنك استغلال وقت تناول العشاء على سبيل المثال، للنقاش مع طفلك حول كيفية حل المسائل الرياضية، وكيف يحب المواد التي لا يرغب في دراستها، إذ أن الوقت الجيد يكون عاملًا مناسبًا لتعليم طفلك العديد من المهام، ومساعدته على إنجازها.

5- إظهار الاهتمام

إظهار الاهتمام لطفلك يعد داعمًا أساسيًا له في تلقي دروسه بصدر رحب، فيجب عليكي مناقشته بشكل دائم، والتعرف على مخاوفه ومساعدته للتغلب عليها.