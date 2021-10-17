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لقطات من حفل زفاف ابنة بيل جيتس ونائل نصار: «عملوا فرح إسلامي ثم مدني» (صور)

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ابنة بيل جيتس

حفل أسطوري كبير، داخل مزرعة خيول بلغت مساحتها 124 فدانًا، بحضور 300 شخص، احتفلت جينيفر جيتس، ابنة الملياردير بيل جيتس، والمصري نائل نصار بحفل زفافهما، الذي ينتظره العديد حول العالم. 

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لقطات من حفل الزفاف الأسطوري

وبدأ الحفل بخروج العروس، بفستان أبيض أنيق، من الجوبير، والشيفون، تميز بفتحة أماميةـ مع أكمام شفافة، وطرحة طويلة، بتوقيع «فيرا وانج»، حيث أطلت العروس محاطة بالوصيفات اللاتي ارتدين فساتين باللون الأخضر، وسط التقاط الصور التذكارية.

وظهرت العروس ابنة بيل جيتس وهي تمسك بباقة ورد بيضاء، والطرحة مرفوعة على وجهها، وهي تسير بين الحضور، حيث بدأ الاستقبال بعد الساعة الرابعة مساءً. 

هتاف لإعلان الزوجين رسميًا

وعلى الفور، أطلق الحشد هتافً كبيرًا بعد الساعة الخامسة مساءً، بعدما تم إعلان الزوجين كزوج وزوجة. 

حيث تكونت قائمة المدعوين من الأصدقاء والعائلة، مع دعوة عدد قليل من المشاهير أو السياسيين. 

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حفل إسلامي ثم مدني 

الجدير بالذكر أن جينيفر جيتس، قد تزوجت بالفعل من الفارس المصري نائل نصار في حفل إسلامي، أقيم في الليلة السابقة، في حديقة ملكية الأسرة التي تبلغ مساحتها 142 فدانًا في شمال سالم بنيويورك، حسبما ذكرت الـ «DailyMail »

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لقطات عائلية من الليلة الماضية

والتقطت عدسات الـ «DailyMail»، الصور لوالد العروس بيل جيتس وابنته، جالسين على السطح الخارجي لقصرها في ويستشستر، يجمعهما الضحك والمزاح قبل الزفاف، كما التقطت عدة صور لـ بيل وميليندا جيتس، اللذان انفصلا في أغسطس بعد 27 عامًا من الزواج، وهما يختلطان مع الضيوف في العشاء في أول ظهور لهما معًا منذ الانفصال.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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