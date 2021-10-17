مع موسم الدراسة.. حضري أنواع الجبن في المنزل بتكاليف بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لا غنى عن «الجبن» داخل المنزل خاصة مع دخول الموسم الدراسي، فهي «السندوتش» الأساسي للطلاب في المدارس، وبدلًا من شرائها بأشكال متعددة وأسعار متنوعة، يمكن لربات المنازل إعدادها وتحضيرها في المنزل بأنواعها المختلفة.

وفي التقرير التالي يرصد «هن»، طرق تحضير أكثر من نوع جبن في المنزل، بحسب ما عرضه مقدمو برامج الطهي على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير جبنة كريمي

كيلو لبن

ربع كوب خل

ربع كوب زبدة درجة حرارة الغرفة

رشة ملح

جبنة قريش

طريقة عمل جبنة كريمي

تضرب في الكبة الجبنة القريش والزبدة واللبن والملح

يسخن اللبن البلدي في إناء على النار

يضاف الخل ويقلب كل الخليط حتى تتكتل الجبنة

يصفى الخليط

تضرب في الكبة

يمكن إضافة الزبدة والزيتون حسب الرغبة

تحفظ في الثلاجة وتستخدم خلال أسبوع

يمكن أن تقدم مع رشة شطة وزيت

مقادير عمل جبنة شيدر

كوب لبن بودرة

كوب زيت

2 ملعقة كبيرة ماء

2 صفار بيض

3 مثلث جبنة

ملح

بياض بيضة

طريقة عمل جبنة شيدر

اضربي في الكبة الزيت واللبن البودرة

ضيفي الجبنة وصفار البيض ثم ضيفى الملح

ضيفي الماء مع استمرار الخلط لمدة 10 دقائق

ضيفي بياض البيضة ثم ادهنى علبة بالزيت وصبى الخليط

ضعي الجبنة فى الثلاجة لمدة يوم ثم قطعيها واستخدميها

مقادير عمل جبنة مثلثات

2 كوب لبن

نصف كوب زيت

نصف كوب زبدة

نصف كوب جبنة بيضاء

2 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب دقيق

طريقة عمل جبنة مثلثات

يضرب في الخلاط اللبن والزبدة والزيت والدقيق والجبنة والملح والخل

يوضع الخليط على النار ويقلب حتى يغلظ القوام

يوضع الخليط في إناء مدور مفروش بورق النايلون

تترك حتى تتماسك في الثلاجة

تقطع مثلثات

مقادير الجبنة الرومي

7 ملعقة كبيرة نشا

2 كوب لبن نصف

كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

4 ملعقة كبيرة زيت

كيلو جبنة رومي بطارخ

2 ملعقة كبيرة فلفل أسود حبوب

1 ملعقة صغيرة ملح

لون طعام برتقالي أو بودرة زعفران

طريقة عمل الجبنة الرومي

على النار، يذوب النشا مع اللبن على البارد ثم يضاف الزيت والملح

تضاف الموزاريلا والجبنة الرومي وتقلب جيدًا حتى يصبح القوام كريمي

تدهن العلبة بالزيت ثم تبطن بالبلاستيك وتوضع الجبنة وتترك في الثلاجة حتى تتماسك، وتقدم مع التوست.