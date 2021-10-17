رواد السوشيال يعيدون تصميم فستان نجلاء بدر بالفوتوشوب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدرت الفنانة نجلاء بدر التريند بسبب إطلالتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وحرص رواد السوشيال ميديا على وضع بعض اللمسات بالفوتوشوب على تصميم فستان نجلاء بدر، وقد حرصت التصميمات علي تغطية الجزء المكشوف من جسمها مستخدمين اللونين الفضي والأسود، ومنهم من أغلق الفستان ووضع غطاء شعر على رأسها.

نجلاء بدر تدافع عن فستانها

ودافعت نجلاء بدر في تصريحات تلفزيونية، عن فستانها الذي أثار الجدل قائلة: لم أسعى لـ «تريند»، ومواصفات العري ليست موجودة في الفستان لأن «الفتحة مش كبيرة، ومنطقة الصدر متغطية ومنطقة البطن نصها باينة، وده موجود في أغلب الفساتين، ومنطقة الكتف نصها عريان والنص التاني رقبة مقفولة وبكم، والموقف اللي حصل أكبر مني بكتير، وأنا مش واحدة بتاعة استعراض، وزعلانة لأن الفن أذواق ممكن يعجبك أو ميعجبكش، ده غير إن المهرجان منتقد قبل ما يظهر وده حصل في مسألة الحريقة».

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021، في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، وبشرى.

مسلسل بين السما والأرض

شاركت الفنانة نجلاء بدر، في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «بين السما والأرض»، وهو عمل درامي، ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة الـ15 حلقة، وهو مأخوذ عن قصة فيلم بنفس العنوان للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وأعاد صياغتها الكاتب إسلام حافظ، والعمل من إخراج محمد جمال العدل.

والمسلسل من بطولة هانى سلامة، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، ويسرا اللوزى، ومحمود الليثى، ونجلاء بدر، وندى موسى، ونورهان، ومحمد لطفى، إخراج ماندو العدل، والمسلسل مأخوذ عن قصة الكاتب نجيب محفوظ التى تحمل نفس الاسم.