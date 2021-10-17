الإفتاء تقدم 3 نصائح لتأسيس حياة أسرية آمنة: مفيش خناقات

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

المشاكل الأسرية بين الأزواج، أصبحت وكأنها مرض العصر، إذ تفشت تلك الأزمة في السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة، ما تسبب في ارتفاع نسب الطلاق والخلع وفقًا للإحصائيات المتداولة على مدار الأعوام القليلة الماضية، وهو ما اهتمت دار الإفتاء المصرية بتسليط الضوء عليه، من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مؤخرًا، إذ باتت تحث المسلمين على أسس نجاح العلاقة الزوجية من خلال تقديم مجموعة من النصائح.

كيفية تأسيس منزل الزوجية

ودونت دار الإفتاء على صفحتها بموقع «فيس بوك»، بأنه ينبغي أن يقوم منزل الزوجية على بضعة أسس، من بينها:

1- التراضي والتشاور.

2- القدرات المناسبة لكل من الطرفين في تأسيس منزل الزوجية بكل احتياجاته، سواء ماديًا أم معنويًا، فالمسكن وسيلة لبناء حياة جديدة ليبدأ كل فرد في أداء رسالته، وليس غاية في حد ذاته.

3- مشاركة الاهتمامات في أوقات الحزن والفرح، إذ أنها تربط القلوب وتوثق عرى المحبة وتورث المودة، واستشهدت الدار بأحد المواقف الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه تبسم ذات مرة عندما رأى السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تلعب بعرائس لها.

الإفتاء توضح حكم قيام الزوجين بإفشاء أسرار الحياة الزوجية

وعلى ناحية أخرى، يتعرض العديد من الأزواج إلى أزمة إفشاء الأسرار الزوجية، ما يؤدي إلى اندلاع وتفاقم المشكلات بين الطرفين، وهو ما أوضحت دار الإفتاء حكم القيام به.

وقالت دار الإفتاء عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، إن إفشاء الأمور التي تقع بين الزوج وزوجته حال الجماع أو مايتصل بذلك من أمور شخصية حرام شرعًا، فيجب على كل من الزوجين أن يحافظ على أسرار بيته ولا يبديهما، وخاصة إذا ترتب على هذا الإبداء والإفشاء ضرر على الزوجين.

واستشهدت دار الإفتاء بما ورد عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه؛ قال: «قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلة وَسَلَّمَ، إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا».. أخرجه مسلم في صحيحه.