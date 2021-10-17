"عندها 2 مليون متابع على انستجرام".. شاهد إطلالة هادية غالب بمهرجان الجونة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير - عمر هشام

خطفت البلوجر المصرية هادية غالب، الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وظهرت هادية بإطلالة أنيقة، وارتدت فستان طويل لامع باللون الأزرق، بقصة الأوف شولدر، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مموج ومنسدل على جانب كتفيها.

هادية غالب، هي واحدة من أشهر البلوجر وعارضات الأزياء المصريات، درست الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، واختارت العمل بمجال الموضة منذ عدة سنوات، وتحظى بمتابعة أكثر من اتنين مليون متابع، عبر حسابها على"انستجرام"، كونها تجيد اختيار التصاميم العصرية والجريئة.

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.