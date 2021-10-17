الامارات | «علّي صوتك».. الفن في مواجهة الفقر

شكرا لقرائتكم خبر عن «علّي صوتك».. الفن في مواجهة الفقر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أحدث أفلامه «كازابلانكا بيتس» أو «علّي صوتك» يعود المخرج نبيل عيوش إلى الأحياء الفقيرة في المغرب التي طالما سلط الضوء عليها في أفلام سابقة، مؤمناً بأن فيها مواهب كامنة يمكن الاعتناء بها ودعمها لتتحول إلى طاقات إبداعية هائلة. يتناول الفيلم قصة مغني راب سابق يعيَّن معلماً في مركز لتنمية المواهب بأحد الأحياء الشعبية في الدار البيضاء، حيث يلتقي بمجموعة مراهقين يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة مع تشتت أفكارهم غير الناضجة، لكنهم بمساعدة المعلم الجديد يحاولون التعبير عن أنفسهم بموسيقى «الهيب هوب» وتحدي مشكلاتهم الاجتماعية بشكل مختلف.

افتتح الفيلم عروض المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، أول من أمس، في عرضه العربي الأول، لكن دون حضور أي من صناعه.

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