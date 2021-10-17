الامارات | دبي تشهد انطلاق أسبوع الموضة نوفمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تشهد انطلاق أسبوع الموضة نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقام في دبي في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل أسبوع الموضة بحلته الجديدة، كفعالية متعددة الأوجه مخصصة للأزياء تجمع بين أشهر المصممين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى أبرز الشخصيات في عالم صناعة الأزياء. ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي (قاعات الشيخ سعيد)، أسبوع الموضة، بهدف جعل الإمارة وجهة تتميّز بالرقي في عالم الأزياء والانضمام إلى صفوف أشهر عواصم الموضة العالمية. وتتولى تنظيم الحدث «A Square London» ويقع مقرها في المملكة المتحدة مع DXB Live ومجموعة Plan B Group.

ومن بين المشاركين الذين أكدوا حضورهم روضة جمال محيو، أصغر مصمّمة أزياء إماراتية، وستعرض مجموعتها للمرة الأولى. وسيتمّ تسليط الضوء على المواهب المحلية الناشئة الأخرى لإبراز صناعة الأزياء المُزدهرة في الإمارات.

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