العناق الأخير بين بيل جيتس وابنته قبل زفافها على نائل نصار «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في إطار الاستعدادات الأخيرة لحفل الزفاف المنتظر، بين المصري نائل نصار وجينيفر جيتس، ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، التقطت عدسات الكاميرات عدة صور لـ بيل جيتس وهو يشارك ابنته، جينيفر جيتس العناق، في «بروفة» حفل زفافها، وذلك في مكان إقامة الحفل.

وتألقت جينيفر بإطلالة أنيقة بفستان أبيض قصير متناسق، مع سحب شعرها في شكل «ذيل حصان».

تقاصيل زفاف جينيفر جيتس ابنة بيل جيتس

وتستعد ابنة الملياردير بيل جيتس، البالغة من العمر 25 عامًا الزواج من المصري، الفارس المحترف نائل نصار اليوم، ذلك داخل مزرعة الخيول الخاصة بمنزلها الذي اشتراه لها والدها في عام 2018، فور تخرجها من جامعة ستانفورد في ولاية ويستشستر الأمريكية، وهي داخل المنزل الذي تبلغ مساحته 124 فدانًا، حيث يقال إن العائلة ستستضيف حفل زفاف لـ300 شخص.

وبحسب ما ذكرته الصحافة العالمية، من المرجح أن يتكلف حفل الزفاف ما لا يقل عن 2 مليون دولار.

إعلان خطبة الثنائي

وكانت الابنة الكبرى لمؤسس مايكروسوفت، أعلنت خطبتها إلى الفارس المصري نائل نصار في يناير 2020، وقالت تعليقا على صورة نايل نصار: «نايل نصار، أنت فريد من نوعه، لقد جرفتني تمامًا في نهاية الأسبوع الماضي».

وكان نائل نصار، أعلن خطوبتهما بكلمات رومانسية، فور موافقة ابنة بيل جيتس على الزواج، حيث دون حينها قائلًا: «لقد قالت نعم! أشعر أنني أسعد رجل في العالم الآن، جين، أنت كل ما يمكن أن أتخيله وأكثر من ذلك بكثير، لا أطيق الانتظار لمواصلة النمو معًا خلال هذه الرحلة التي تسمى الحياة ، ولا يمكنني ببساطة تخيل حياتي بدونك بعد الآن، أحبك أكثر مما تتخيل ، وأشكرك على جعل كل يوم يبدو وكأنه حلم لي».