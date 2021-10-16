معلومات عن الفتاة المحجبة التي ظهرت على ريد كاربت مهرجان الجونة.. تدير منصة رقمية شهيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على السجادة الحمراء بفعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، لفتت إحدى السيدات الأنظار بشكل كبير فور ظهورها، وذلك بسبب ارتدائها للحجاب على السجادة الحمراء، وهو أمر نادر بالمهرجان.

وسرعان ما بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون عن هوية السيدة المحجبة، بينما ذهب البعض إلى أن تكون الصورة معدلة باستخدام برامج الـ«فوتوشوب»، وأنها لا أساس لها من الصحة.

وبالبحث عن صاحبة الإطلالة، تبين أنها حقيقية، وليست صورة مُعدلة بالـ«فوتوشوب»، وهي لسيدة تُدعى نادين سمرة.

ويستعرض «هُن» في السطور التالية، معلومات عن السيدة المحجبة التي تألقت على الـ«ريد كاربت» في مهرجان الجونة، وفقًا لحساباتها الشخصية على «إنستجرام» و«لينكد إن».

من السيدة المحجبة التي تألقت على الريد كاربت في مهرجان الجونة؟

تُدعى نادين سمرة

تشغل منصب مدير عام منصة «وياك»، التي أطلقت عام 2017، وهي منصة عربية للبث الرقمي والفيديو.

تحتوي المنصة التي تشغل إدارتها على أكثر من 15 ألف ساعة من المحتوى العربي والهندي «مدبلج أو مترجم» للعربية.

تدير جميع الأنشطة والأعمال الرقمية في الشركة.

رئيس الأعمال الرقمية السابق في مجموعة «إم بي سي»

عملت نادين سمرة خلال السنوات الأخيرة على تأسيس وإنتاج الأعمال الرقمية.

قامت مؤخرًا ببناء منصات فيديو كاملة لتقديم البث الرقمي والفيديو عند الطلب عبر عدة وسائط، على رأسها «الهواتف الذكية، أجهزة الاستقبال التلفزيوني، مشغلات البث».

شغلت منصب رئيس الأعمال الرقمية في مجموعة «إم بي سي» من قبل.

يتابعها 2400 متابع فقط، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».