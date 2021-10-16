جذابة وساحرة.. نجمات بفساتين قصيرة في ثالث أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت شيماء مرسي

تصوير علاء أحمد

سيطرت الفساتين القصيرة على إطلالات بعض النجمات في مهرجان الجونة السينمائي، وطلت نجمات بفساتين قصيرة متنوعة ما بين ما هو أنيق والمبتذل الذي يتسبب في تلاقيهن انتقادات كثيرة من المتابعين.

ويستعرض "الخليج 365" فيما يلي أبرز إطلالات النجمات بالفساتين القصيرة في اليوم الثالث من مهرجان الجونة في دورته الخامسة.

ليلى علوي:

تألقت الفنانة ليلى علوي وارتدت فستان قصير باللونين الذهبي والأسود، مزود بأكمام طويلة وشفافة، ومتعدد الأدوار من أسفل، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

بوسي شلبي:

وظهرت بوسي إطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان ذهبي، قصير بقصى الشراشيب.وانتعلت حذاء ذهبي عالي، كما اعتمدت تسريحة الشعر الأصفر المموج، ومكياجًا قويا.

داليا البحيري:

ارتدت داليا فستان سيلفر كب لامع، وقصير ومزين كرانيش فوق الركبة.وزينت الإطلالة بأقراط ذهبية اللون متدلية وعقد حول الرقبة بنفس اللون، واعتمدت شنطة صغيرة بسلاسل باللون الأبيض، وحذاء كعب عالي بالذهبي اللامع، وكعادتها داليا البحيري تتميز بتسريحة الشعر القصير المنسدل، كما ارتدى زوجها بدلة كلاسيك باللون الكحلي المخطط.

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